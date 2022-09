Calciomercato Juventus, nome nuovo per la difesa del futuro: arriva dalla Bundesliga (Di venerdì 2 settembre 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano già al futuro e starebbero seguendo con attenzione il difensore Ndicka Il Calciomercato estivo è appena terminato, ma la Juventus prepara già le prossime mosse per gennaio e giugno. Una delle priorità per il futuro individuate da dirigenza e staff tecnico è l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Quelli presenti in rosa sono tutti destri, da qui l’esigenza di prendere un mancino. Tra i nomi in lista c’è anche quello di Evan Ndicka, 23enne in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Un centrale che all’occorrenza può giocare anche da laterale sinistro. A riportarlo è Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022): i bianconeri pensano già ale starebbero seguendo con attenzione il difensore Ndicka Ilestivo è appena terminato, ma laprepara già le prossime mosse per gennaio e giugno. Una delle priorità per ilindividuate da dirigenza e staff tecnico è l’acquisto di undifensore centrale. Quelli presenti in rosa sono tutti destri, da qui l’esigenza di prendere un mancino. Tra i nomi in lista c’è anche quello di Evan Ndicka, 23enne in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Un centrale che all’occorrenza può giocare anche da laterale sinistro. A riportarlo è Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ...

