Calcio: Udinese. Marino 'Bilancio mercato positivo' (Di venerdì 2 settembre 2022) "Siamo riusciti ad accontentare giocatori importanti che avevano richieste, in particolare Molina e Soppy". UDINE - Il giorno dopo la chiusura del Calciomercato ha parlato il direttore dell'area ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) "Siamo riusciti ad accontentare giocatori importanti che avevano richieste, in particolare Molina e Soppy". UDINE - Il giorno dopo la chiusura delha parlato il direttore dell'area ...

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Udinese. Marino 'Bilancio mercato positivo' - spaziocalcio : #SerieA, tutti gli arbitri della quinta giornata - Lomby1926 : @gp__bb Si parla di calcio ovviamente, non settore commerciale o altro. 1. Gli stadi in serie a di proprietà sono s… - sportface2016 : #SerieA | #Udinese, #Marino: 'Il bilancio del mercato è positivo, siamo in crescita' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: Maresca arbitra Udinese-Roma, Monza-Atalanta a Sacchi Completate le designazioni della 5/a giornata -