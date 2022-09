Calcio: Serie A; Lazio - Napoli, Spalletti sfida l'ex Sarri (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il turno infrasettimanale, si torna in campo per la quinta giornata di Serie A e con un sabato che regalerà grandi partite. L'ultima, quella delle 20.45, vedrà il ritorno di Luciano Spalletti all'... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo il turno infrasettimanale, si torna in campo per la quinta giornata diA e con un sabato che regalerà grandi partite. L'ultima, quella delle 20.45, vedrà il ritorno di Lucianoall'...

MediasetTgcom24 : Caro energia, Lega Serie A riduce l'illuminazione negli stadi di calcio #inflazione #2settembre - Gazzetta_it : Il pagellone del mercato: Juve e Roma da 8! Toro, Milan e Napoli, 7. L'Inter... #SerieA - repubblica : Milan a RedBird, firmato il closing. Ecco cosa cambia nel club rossonero - ZanettiGilyNala : ?????? Corriere della Sera: Inter, il bambino non riesce a fare il selfie con Lukaku, arriva D’Ambrosio e gli fa una v… - sportli26181512 : Milan, #Pioli suona la carica in vista del derby: 'In campo con la nostra identità': Il tecnico rossonero alla vigi… -