Calcio: Gnonto lascia Zurigo per il Leeds United (Di venerdì 2 settembre 2022) L'attaccante dell'FC Zurigo Wilfried Gnonto, italiano nato a Verbania e giocatore della Nazionale, si unirà al club inglese del Leeds United con effetto immediato, secondo quanto annunciato dal club ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) L'attaccante dell'FCWilfried, italiano nato a Verbania e giocatore della Nazionale, si unirà al club inglese delcon effetto immediato, secondo quanto annunciato dal club ...

