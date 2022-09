Calcio: Fiorentina. Italiano 'Archiviare delusione e amarezza Udine' (Di venerdì 2 settembre 2022) "Con un po' piu' di lucidità, concretezza e voglia potevamo pareggiare". FIRENZE - "Passeremo da non goderci la gioia dalla prestazione straordinaria contro il Napoli all'Archiviare la delusione e l'... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) "Con un po' piu' di lucidità, concretezza e voglia potevamo pareggiare". FIRENZE - "Passeremo da non goderci la gioia dalla prestazione straordinaria contro il Napoli all'lae l'...

Luxgraph : Fiorentina. l'arma di Italiano: 'Jovic fresco per la Juve' - Fantacalcio : Fiorentina-Juventus: la conferenza di Italiano - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Fiorentina. Italiano 'Archiviare delusione e amarezza Udine' - SportRepubblica : Serie A, gli arbitri della quinta giornata: a Chiffi il derby, Doveri per Fiorentina-Juventus [aggiornamento delle… - sportmediaset : Italiano: 'Dobbiamo archiviare Udine. Jovic fresco per la Juve' #Sportmediaset #Italiano #Fiorentina -

Serie A, 5giornata: la presentazione delle partite ... Fiorentina - Juventus su ZONA DAZN " [Doveri] Ore 18.00: Milan - Inter su ZONA DAZN " [Chiffi] Ore 20.45: Lazio - Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K " [Sozza] Domenica 4 ... Fiorentina, l'arma di Italiano: 'Jovic fresco per la Juve' FIRENZE - Il tecnico della Fiorentina , Vincenzo Italiano , ha parlato oggi in vista del prossimo match di campionato, contro la Juventus: "Passiamo dal non esserci goduti la straordinaria prestazione col Napoli all'archiviare ... Fiorentina-Juventus, Italiano: "Daremo battaglia, bisogna buttarla dentro" Il tecnico viola alla vigilia della partitisssima di sabato 3 settembre al "Franchi". Fischio d'inizio alle 15. "Jovic Può fare quello che ha fatto Vlahovic" ... Fiorentina-Juventus, Italiano: “Sappiamo l’importanza della partita, faremo grande prestazione” “Passeremo da non goderci la gioia dalla prestazione straordinaria contro il Napoli all’archiviare la delusione e l’amarezza per la gara di Udine. Dobbiamo cercare di avere equilibrio, non esaltarsi, ... ...- Juventus su ZONA DAZN " [Doveri] Ore 18.00: Milan - Inter su ZONA DAZN " [Chiffi] Ore 20.45: Lazio - Napoli su Sky Sport, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K " [Sozza] Domenica 4 ...FIRENZE - Il tecnico della, Vincenzo Italiano , ha parlato oggi in vista del prossimo match di campionato, contro la Juventus: "Passiamo dal non esserci goduti la straordinaria prestazione col Napoli all'archiviare ...Il tecnico viola alla vigilia della partitisssima di sabato 3 settembre al "Franchi". Fischio d'inizio alle 15. "Jovic Può fare quello che ha fatto Vlahovic" ...“Passeremo da non goderci la gioia dalla prestazione straordinaria contro il Napoli all’archiviare la delusione e l’amarezza per la gara di Udine. Dobbiamo cercare di avere equilibrio, non esaltarsi, ...