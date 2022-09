Calcio femminile, Milena Bertolini: “Giocato con la mentalità giusta, ci prepariamo alla sfida contro la Romania” (Di venerdì 2 settembre 2022) Penultima partita del girone G di qualificazione ai Mondiali 2023 di Calcio femminile per l’Italia di Milena Bertolini. Le azzurre hanno affrontato la Moldavia allo stadio ‘Zimbru’ di Chi?in?u e il punteggio di 8-0 descrive la differenza delle due compagini in campo. Manuela Giugliano al 26?, Valentina Giacinti al 32? e all’82’, Arianna Caruso al 38?, 64?, 78? e al 96? e Agnese Bonfantini al 59? hanno posto il loro marchio nell’incontro sul rettangolo verde moldavo. Con questo risultato, le nostre portacolori hanno confermato il proprio primato nel raggruppamento (24 punti), richiesto per l’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata in Australia e in Nuova Zelanda. “Abbiamo Giocato con una mentalità giusta, esprimendo sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Penultima partita del girone G di qualificazione ai Mondiali 2023 diper l’Italia di. Le azzurre hanno affrontato la Moldavia allo stadio ‘Zimbru’ di Chi?in?u e il punteggio di 8-0 descrive la differenza delle due compagini in campo. Manuela Giugliano al 26?, Valentina Giacinti al 32? e all’82’, Arianna Caruso al 38?, 64?, 78? e al 96? e Agnese Bonfantini al 59? hanno posto il loro marchio nell’insul rettangolo verde moldavo. Con questo risultato, le nostre portacolori hanno confermato il proprio primato nel raggruppamento (24 punti), richiesto per l’accesso direttofase finale della rassegna iridata in Australia e in Nuova Zelanda. “Abbiamocon una, esprimendo sul ...

