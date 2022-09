Calano le ospedalizzazioni per covid. Ue agli Stati: vaccinate per l'autunno (Di venerdì 2 settembre 2022) - Per velocizzare le quarte dosi si conta sui nuovi vaccini aggiornati contro la variante Omicron 1 approvati da Ema che lunedì riceveranno l'ok da Aifa Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 settembre 2022) - Per velocizzare le quarte dosi si conta sui nuovi vaccini aggiornati contro la variante Omicron 1 approvati da Ema che lunedì riceveranno l'ok da Aifa

Covid, monitoraggio ISS e incidenza dei casi: tre regioni a rischio moderato Si abbassa l'inidice Rt e calano le ospedalizzazioni Altri dati importanti, come l' indice Rt e quelli riferiti alle ospedalizzazioni , fanno invece sorridere. L'Rt medio calcolato sulle persone ... Il Covid frena in Sicilia, calano contagi e ospedalizzazioni: i dati del Dasoe SICILIA - Nella settimana dal 22 al 28 agosto si registra un decremento dei nuovi casi con un'incidenza pari a 10.747 (-7%) e un valore cumulativo di ...