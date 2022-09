Cagliari | scontri al comizio di Meloni E un ragazzo sale sul palco con la bandiera arcobaleno – Il video

(Di venerdì 2 settembre 2022) Unelettorale movimentato quello di oggi 1 settembre adi Giorgia. Appena salita sulin piazza del Carmine, la leader è stata raggiunta da un giovane che,alla mano, le ha chiesto di garantire i diritti delle persone Lgbtq+, in particolare il diritto al matrimonio. La leader di Fratelli d’Italia, allontanando i suoi collaboratori che volevano far scendere dalil, ha raccolto la provocazione: «Hai già le unioni civili, quindi puoi fare quello che vuoi. Tu vuoi delle cose, io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa. È la democrazia. Si può non essere d’accordo e io e te non siamo d’accordo. E ci rispettiamo». Poi ha esortato il pubblico ad applaudire il giovane, dicendo di ...

La Polizia di Stato ha individuato 4 persone coinvolte nei disordini capitati durante il comizio di Giorgia Meloni in piazza del Carmine a. Sono stati accompagnati dagli uomini della Digos in questura e verranno denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e turbativa del comizio elettorale. Le indagini della Digos proseguono ...