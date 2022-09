Busta paga più ricca per i dipendenti pubblici: a chi spettano gli arretrati anti-crisi (Di venerdì 2 settembre 2022) Nuove boccate d'ossigeno per circa un milione dipendenti pubblici. Per contrastare l'aumento vertiginoso delle bollette e del costo delle materie prime nelle sedi governative del Ministero del Tesoro sono stati firmati degli accordi che prevedono la restituzione di “arretrati” riferibili al triennio 2019-2021. Tali crediti saranno restituiti, secondo quanto imposto dai contratti, nelle buste paga dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Ma quali sono le categorie di statali interessate? Innanzitutto, le persone adibite alle funzioni centrali, ossia i ministeriali e coloro che operano per le agenzie fiscali, poi i dipendenti comunali e regionali impiegati negli enti locali. Ma anche gli infermieri e il resto del personale sanitario che forse più di tutti meritano un'integrazione economica dopo aver ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) Nuove boccate d'ossigeno per circa un milione. Per contrastare l'aumento vertiginoso delle bollette e del costo delle materie prime nelle sedi governative del Ministero del Tesoro sono stati firmati degli accordi che prevedono la restituzione di “” riferibili al triennio 2019-2021. Tali crediti saranno restituiti, secondo quanto imposto dai contratti, nelle bustedei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Ma quali sono le categorie di statali interessate? Innanzitutto, le persone adibite alle funzioni centrali, ossia i ministeriali e coloro che operano per le agenzie fiscali, poi icomunali e regionali impiegati negli enti locali. Ma anche gli infermieri e il resto del personale sanitario che forse più di tutti meritano un'integrazione economica dopo aver ...

pdnetwork : Per noi la riduzione delle tasse da fare subito è quella su busta paga di lavoratrici e lavoratori. È la scelta giu… - giovortu : @DSantanche Mettiamola così : non voglio più leggere queste stronzate scritte da una che non è in grado di presenta… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro MECCANICO ELETTRAUTO: Si cerca meccanico o elettrauto con esperienza. Si offre ottima busta paga e… - tempoweb : #Dipendenti pubblici, sorpresa in busta paga: 3mila euro in più per arretrati. Sorridono gli infermieri #lavoro… - JStraccini : @hallospank75 @UAcanfora @marattin @LegaSalvini Controlliamo assieme la busta paga? Non mi sfidare. -

Europei, Americanizzatevi! Il costo del lavoro, che rappresenta l'onere complessivo per l'impresa, viene ripartito in due porzioni: da una parte, c'è il reddito monetario in busta paga, a disposizione del lavoratore per i suoi ... Istituto Serafico di Assisi: siglato il contratto integrativo per 180 dipendenti ... porterà ad ogni dipendente circa 545 euro per il 2022, in parte in buoni carburante (200 euro) e in parte in busta paga (115 euro nelle mensilità di agosto, settembre e ottobre). Cifre che si ... Dipendenti pubblici, sorpresa in busta paga: 3mila euro in più per arretrati. Sorridono gli infermieri Nuove boccate d’ossigeno per circa un milione dipendenti pubblici. Per contrastare l’aumento vertiginoso delle bollette e del costo delle ... Europei, Americanizzatevi! Deindustrializzare l'Europa serve ad americanizzarla. La prossima crisi energetica, per via delle sanzioni alla Russia che metterà in crisi la gran parte delle grandi imprese manifatturiere forzandole ... Il costo del lavoro, che rappresenta l'onere complessivo per l'impresa, viene ripartito in due porzioni: da una parte, c'è il reddito monetario in, a disposizione del lavoratore per i suoi ...... porterà ad ogni dipendente circa 545 euro per il 2022, in parte in buoni carburante (200 euro) e in parte in(115 euro nelle mensilità di agosto, settembre e ottobre). Cifre che si ...Nuove boccate d’ossigeno per circa un milione dipendenti pubblici. Per contrastare l’aumento vertiginoso delle bollette e del costo delle ...Deindustrializzare l'Europa serve ad americanizzarla. La prossima crisi energetica, per via delle sanzioni alla Russia che metterà in crisi la gran parte delle grandi imprese manifatturiere forzandole ...