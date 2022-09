BUNDESLIGA QUARTA GIORNATA | L’HOFFENHEIM CONTRO IL MURO GIALLONERO

Leggi su sportnews.snai

(Di venerdì 2 settembre 2022) Borussia Dortmund e Hoffenheim apriranno la quintadiin un match che promette tantissimi gol, come suggeriscono gli ultimi sette precedenti, i quali possono vantare una media di quattro gol a partita. Spettacolo sembrerebbe essere il fil rouge dell’anticipo del venerdì, con le due formazioni appaiate a nove punti in classifica. Gli scontri diretti della scorsa stagione sono terminati entrambi a favore dei gialloneri, sempre con il punteggio di 3-2. Protagonista dei 180 minuti fu Haaland, a segno in tutte e due le gare. Questa volta il norvegese non ci sarà, per buona pace della difesa del. Biancoblu che non battono il Dortmund dal giugno 2020, quando alla ripresa del campionato post lockdown, s’imposero per 4-0. Gli ospiti sperano di replicare quel punteggio, per dare ancora più valore ad un inizio di ...