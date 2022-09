Braun celebra il World Beard Day con un omaggio all’espressione di sé

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 settembre 2022)in occasione delDay, punta sulla barba e sui diversi stili come espressione del proprio io Le forme cambiano, evolvono e mutano in modi sempre più unici e interessanti. Negli ultimi anni, e soprattutto grazie alla Generazione Z, abbiamo iniziato a renderci conto, con maggiore chiarezza, di quanto non esista una forma ideale o perfetta per raffigurare la vera espressione di sé. E che sempre di più le forme sono meno definite e versatili, adattandosi ad ogni occasione o necessità. Grazie a questa versatilità, infatti, la propria personalità può essere espressa in modi diversi ogni giorno e la barba può incarnare un mezzo espressivo e visivo per comunicare sé stessi, poiché permette di giocare con stili sempre diversi e per ogni occasione. La linea di prodottiper la Wolrld ...