Brasile, la battuta sessista di Bolsonaro sul calo dei femminicidi: "Bene, ma per le donne le buone notizie sono solo baci e regali" (Di venerdì 2 settembre 2022) Jair Bolsonaro ancora nelle polemiche per una nuova battuta sessista. Il presidente brasiliano candidato per un secondo mandato alle elezioni di ottobre ha commentato i numeri dei femminicidi nazionali, che secondo l'Annuario di pubblica sicurezza brasiliana sono in discesa. La notte scorsa, in diretta social, ha detto che si tratta di una "buona notizia", anche se per le donne "una buona notizia sono baci, rose, regali e vacanze". Poco dopo, in un'intervista su RedeTV, Bolsonaro ha definito le accuse di misoginia delle "storie", affermando di trattare le donne con "affetto" e "considerazione". Le dichiarazioni sono state rilasciate quattro giorni dopo le polemiche per una frase ...

