Borse europee rimbalzano, ma Wall Street chiude negativa. Bce pronta a muovere sui tassi (Di venerdì 2 settembre 2022) Il prezzo ad Amsterdam verso i 200 euro: per Medvedev niente forniture russe in caso di tetto al prezzo. Lieve risalita della disoccupazione Usa, mercato spera in banca centrale meno aggressiva. Giovedì 8 le decisioni di Francoforte Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 2 settembre 2022) Il prezzo ad Amsterdam verso i 200 euro: per Medvedev niente forniture russe in caso di tetto al prezzo. Lieve risalita della disoccupazione Usa, mercato spera in banca centrale meno aggressiva. Giovedì 8 le decisioni di Francoforte

