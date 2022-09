Borsa: Milano positiva con Europa malgrado future Usa deboli (Di venerdì 2 settembre 2022) La Borsa di Milano (+1%) si conferma bene intonata a metà seduta al pari degli altri listini europei (Francoforte +1,1%, Londra +0,5% e Parigi +0,4%) anche se i futures su Wall Street sono in calo in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Ladi(+1%) si conferma bene intonata a metà seduta al pari degli altri listini europei (Francoforte +1,1%, Londra +0,5% e Parigi +0,4%) anche se is su Wall Street sono in calo in ...

