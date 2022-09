SanremoNews.it

In caso di maltempo, gliculturali previsti a Sasso (), nel giardino di Irene Brin, in programma alle 18, saranno trasferiti alla ex Chiesa Anglicana nella città delle palme. L' Associazione Irene Brin, la ...BeerinBo Ai Giardini Lowe BeerinBo, giornata di degustazioni di birre, specialità locali econ produttori. A cura di Confcommercio. Dalle ore 18 CIPRESSA CreAzione Donna Nella ... Bordighera: incontri su figure femminili e giornalismo a Sasso, in caso di maltempo si terranno all'ex Anglicana Bordighera. E’ iniziata ufficialmente nel pomeriggio, con il taglio del nastro da parte della autorità, la nona edizione del Bordighera Book Festival: la quattro giorni di eventi dedicata ai libri nel ...Bordighera. Inizia giovedì 25 agosto la 9° edizione del Bordighera Book Festival, quattro giorni nel cuore di Bordighera con Corso Italia gli stand delle case editrici provenienti da tutto il territor ...