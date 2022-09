Bonus sociale bollette, lo sconto su elettricità e gas per chi ha redditi bassi è stato potenziato a marzo ma molti ancora non lo ricevono (Di venerdì 2 settembre 2022) “Dall’inizio dell’estate ho ricevuto bollette dell’elettricità da 370, anche 400 euro: quasi il costo di un affitto. Per l’acqua calda per fortuna ci sono bastati i pannelli solari. Continuano a dirmi di non preoccuparmi perché, quando arriverà, lo sconto sarà retroattivo. Ma io sono in cig a zero ore, ho un Isee di 9.300 euro e devo arrivare a fine mese. Di fatto io e le altre famiglie nella stessa situazione facendo credito alle compagnie energetiche”. La storia di Emiliano Piccioni è simile a quelle di molti altri potenziali beneficiari del Bonus sociale per le bollette, cioè l’agevolazione destinata alle famiglie con redditi bassi. A marzo il governo Draghi ha alzato l’Isee sotto il quale fino a dicembre spetta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) “Dall’inizio dell’estate ho ricevutodell’da 370, anche 400 euro: quasi il costo di un affitto. Per l’acqua calda per fortuna ci sono bastati i pannelli solari. Continuano a dirmi di non preoccuparmi perché, quando arriverà, losarà retroattivo. Ma io sono in cig a zero ore, ho un Isee di 9.300 euro e devo arrivare a fine mese. Di fatto io e le altre famiglie nella stessa situazione facendo credito alle compagnie energetiche”. La storia di Emiliano Piccioni è simile a quelle dialtri potenziali beneficiari delper le, cioè l’agevolazione destinata alle famiglie con. Ail governo Draghi ha alzato l’Isee sotto il quale fino a dicembre spetta ...

