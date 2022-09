Bonus ristoranti al via, a chi spettano i contributi fino a 30mila euro (Di venerdì 2 settembre 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, è pronto a partire il Bonus ristoranti, il contributo fino a 30.000 euro riconosciuto alle imprese e volto a sostenere le eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano nell’acquisto di macchinari e beni strumentali nuovi. Termini, modalità di presentazione delle domande saranno definiti entro 30 giorni dal Ministero. Il contributo sarà subordinato al rispetto del regolamento de minimis in materia di aiuti di Stato. Bonus ristoranti, di cosa si tratta Si tratta di un incentivo rivolto a ristoranti, pasticcerie e gelaterie per l’acquisto di macchinari e beni strumentali durevoli. Le regole per l’utilizzo dei 56 milioni di euro stanziati sono contenute nel decreto attuativo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 settembre 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, è pronto a partire il, il contributoa 30.000riconosciuto alle imprese e volto a sostenere le eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano nell’acquisto di macchinari e beni strumentali nuovi. Termini, modalità di presentazione delle domande saranno definiti entro 30 giorni dal Ministero. Il contributo sarà subordinato al rispetto del regolamento de minimis in materia di aiuti di Stato., di cosa si tratta Si tratta di un incentivo rivolto a, pasticcerie e gelaterie per l’acquisto di macchinari e beni strumentali durevoli. Le regole per l’utilizzo dei 56 milioni distanziati sono contenute nel decreto attuativo ...

