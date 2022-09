Bologna, sfogo della figlia di Mihajlovic: “Vergognosi insulti a mio padre sulla sua malattia” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Non scrivo mai queste cose sui social, non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro ad una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione. Ma credo che quando il limite viene raggiunto ed addirittura oltrepassato qualcosa vada detto”. Viktorija Mihajlovic, la figlia dell’allenatore del Bologna Sinisa, si sfoga così nelle storie su Instagram in cui se la prende con i tifosi che lo hanno insultato mettendo in mezzo la malattia e la sfera privata, e non soltanto le dinamiche del lavoro da tecnico felsineo: “Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata. Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo, ci mancherebbe, ma quando poi si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose vergognose che ho letto, no, non lo accetto più. Quello ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) “Non scrivo mai queste cose sui social, non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro ad una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione. Ma credo che quando il limite viene raggiunto ed addirittura oltrepassato qualcosa vada detto”. Viktorija, ladell’allenatore delSinisa, si sfoga così nelle storie su Instagram in cui se la prende con i tifosi che lo hanno insultato mettendo in mezzo lae la sfera privata, e non soltanto le dinamiche del lavoro da tecnico felsineo: “Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata. Volete insultare miodal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo, ci mancherebbe, ma quando poi si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose vergognose che ho letto, no, non lo accetto più. Quello ...

Dalla_SerieA : Mihajlovic, la figlia contro gli insulti social a Sinisa: 'Mi vergogno per voi' - - Carlino_Bologna : Bologna Fc e Mihajlovic, lo sfogo della figlia su Instagram - BFCNews1909 : Lo sfogo di Viktorija #Mihajlovic sui social. Condividiamo in pieno. Un conto sono le critiche sul piano sportivo,… - DAZN_IT : Lo sfogo dell'allenatore del #Bologna dopo il pari con la #Salernitana. #DAZN #SerieATIM - Marilenapas : RT @Corriere: Francesco Facchinetti: «Non vado a Riccione, ho paura. La città di Cecchetto non c’è più» -