Bologna, Sansone amaro: «Ci è mancata la freddezza. Volevo fare gol ma…» (Di venerdì 2 settembre 2022) L’attaccante del Bologna Sansone ha parlato dopo il pareggio casalingo contro la Salernitana Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro la Salernitana. LE PAROLE – «Credo che più che la rabbia ci sia mancata la freddezza, almeno a me. Volevo fare gol e non sono riuscito. Ho creato tante occasioni ma dovevo essere più freddo. È vero, ho guadagnato un rigore ma non sono riuscito a segnare e non me lo perdono, spero di riscattarmi già domenica a La Spezia. Oggi abbiamo creato più nel primo tempo che nel secondo: dopo il nostro gol loro hanno alzato il baricentro e noi abbiamo faticato. Rimaniamo calmi e continuiamo a lavorare perché la vittoria arriverà magari ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) L’attaccante delha parlato dopo il pareggio casalingo contro la Salernitana Nicola, attaccante del, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro la Salernitana. LE PAROLE – «Credo che più che la rabbia ci siala, almeno a me.gol e non sono riuscito. Ho creato tante occasioni ma dovevo essere più freddo. È vero, ho guadagnato un rigore ma non sono riuscito a segnare e non me lo perdono, spero di riscattarmi già domenica a La Spezia. Oggi abbiamo creato più nel primo tempo che nel secondo: dopo il nostro gol loro hanno alzato il baricentro e noi abbiamo faticato. Rimaniamo calmi e continuiamo a lavorare perché la vittoria arriverà magari ...

