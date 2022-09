Bologna | Dijks saluta | «Quattro anni meravigliosi | ecco cosa porto in Olanda»

zazoomblog : Bologna il saluto di Dijks: 'Ho passato anni meravigliosi' - #Bologna #saluto #Dijks: #'Ho - sportli26181512 : Bologna, il saluto di Dijks: 'Ho passato anni meravigliosi': Mitchell Dijks, appena trasferitosi dal Bologna al Vit… - Fantacalcio : Bologna, Dijks saluta la Serie A e firma con il Vitesse - 1000Cuori : ?? Calciomercato - Bologna, Mitchell Dijks ufficiale al Vitesse ?? - Domenic36396232 : Calciomercato #Bologna: ACQUISTI Lykogiannis ? Cambiaso ? Posch ? Zirkzee ? Sosa ? Aebischer ? Lucumi ? Ferguson ?… -

Commenta per primo Mitchell, appena trasferitosi dalal Vitesse, ha salutato i suoi vecchi tifosi: 'Ho passato quattro anni meravigliosi in Italia. Porto con me in Olanda le esperienze che ho fatto, in particolare ...Commenta per primo Un trattore, in tutto e per tutto. L'exMitchellsi porta il suo soprannome anche in Olanda e il Vitesse lo annuncia con la sua foto in primo piano e un trattore sullo sfondo. Rimasto svincolato dopo la fine del contratto con ...Mitchell Dijks saluta ufficialmente il Bologna: le dichiarazioni dell’esterno dopo il suo passaggio al Vitesse Mithcell Dijks saluta il Bologna dopo essere passato al Vitesse, parlando ai canali del c ...Dopo aver rescisso il contratto col Bologna, Mitchell Dijks torna in Olanda e proseguirà la sua carriera con la maglia del Vitesse. L'esterno ...