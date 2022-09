Bologna | Arnautovic ancora positivo | «Dà sempre il senso di minaccia»

(Di venerdì 2 settembre 2022) Contro la Salernitana, l’attaccante delè stataautore di una buona prestazione Contro la Salernitana, Markoè statoprotagonista di un’ottima prestazione con il. Oltre al rigore segnato, anche tanto movimento e occasioni creata. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore dei rossoblù con un 6,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Dàundi, anche se sbaglia qualche scelta in contropiede. Non dal dischetto: 3° gol in campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

news_bologna : Bologna-Salernitana 1-1, Dia risponde a Arnautovic - GazzettaSalerno : Gran cuore Salernitana, colto ottimo pari a Bologna, Dia risponde ad Arnautovic. - ParliamoDiNews : Bologna-Salernitana 1-1, Dia risponde a Arnautovic #02Settembre #italpress,sport - StadioSport : Video Gol Highlights Bologna-Salernitana 1-1: Sintesi 1-9-2022: Video Gol Highlights Bologna-Salernitana 1-1: al go… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Tre gol dell’olandese spianano il successo all’Atalanta che si porta in vetta alla classifica. A Bologna, Arnautovic illude su… -

...(3 - 4 - 2 - 1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Lucumí, Kasius (1'st De Silvestri), Vignato (1'st Soriano), Schouten, Nico Domínguez (36' st Aebischer), Cambiaso (1'st Lykogiannis),, ..." Finisce 1 - 1 al Dall'Ara la sfida trae Salernitana, con gli emiliani che dopo il rigore disembravano avere la partita in pugno salvo poi subire la beffa nel finale per mano di Dia. Un pari che lascia l'amaro in bocca ...Per la quarta giornata di campionato il designatore Rocchi decide di affidare il match all’arbitro Davide Ghersini della sezione di Genova, agli Assistenti Raspollini e Imperiale, quarto ...Davide Nicola dopo Bologna-Salernitana: "Sono soddisfatto perché fare una partita come quella fatta stasera non è da poco" ...