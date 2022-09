Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti venerdì 2 settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Bollettino della Regione Veneto per la giornata di venerdì 2 settembre 2022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi, contagi e guariti in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri di oggi nel dettaglio. oggi si registrano 2.292 nuovi contagi, 5 morti, 3.050 guariti, 17 (0) ricoverati in terapia intensiva, 359 (-17) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 753 in meno gli attualmente positivi per un totale di 47.294. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Ildella Regioneper la giornata di2022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 2.292 nuovi, 5, 3.050, 17 (0) ricoverati in terapia intensiva, 359 (-17) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 753 in meno gli attualmente positivi per un totale di 47.294. SportFace.

