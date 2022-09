Bollettino Covid-19 oggi | venerdì 2 settembre | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il-19 aggiornato a2022. Prosegue il monitoraggio dei dati delle ultime ventiquattro ore in Italia sulla diffusione della pandemia nel nostro paese. Va avanti senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus. Ecco quindi di seguito i numeri della giornata odierna. Nella giornata odierna si registrano 19.160 nuovi, 91, 32.876, 32.035 tamponi molecolari, 195 (-12) ricoverati in terapia intensiva, 4.819 (-143) ricoverati negli altri reparti. ...

Nutizieri : Covid Emilia-Romagna, il bollettino del 2 settembre: 1.572 contagi e 8 morti - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS PIEMONTE: 1.553 NUOVI POSITIVI E 4 DECESSI?? Il bollettino completo?? - lasiciliait : Covid, bollettino del 2 settembre: in Sicilia altri 1.207 casi di contagio - misiagentiles : RT @repubblica: Covid, il bollettino di oggi: 19.160 casi e 91 morti - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 19.160 casi e 91 morti -

Scendono le terapie intensive ( - 12) e i ricoveri ( - 143). Processati 158.970 tamponi. Report Iss: 12 regioni a rischio moderato e 9 basso. 'Via libera dell'Ema ai vaccini anti -adattati alla variante Omicron di quelli Pfizer - Biontech e di Moderna. Sono destinati alle persone a partire dai 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria. Le prime forniture ...Lo si legge nelsettimanale di approfondimento dell'assessorato alla sanità sulla diffusione delin Umbria. L'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile ...Oggi, 2 settembre, nel Lazio "su 3.239 tamponi molecolari e 11.643 tamponi antigenici per un totale di 14.882 tamponi, si registrano 1.418 nuovi casi positivi (-280), sono 3 i decessi (-4), 508 i rico ...Il tasso di positività è sceso al 12,1%. In calo (-12) i ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 195, mentre quelli ordinari sono 4.819 (-129) ...