Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti venerdì 2 settembre

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ildella Regioneper la giornata di2022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 1.833 nuovi, 12, 4.858 tamponi molecolari, 9 (0) ricoverati in terapia intensiva, 268 (-9) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Sono 1.947 i neo positivi al Covid 19 in Campania su 12.758 test esaminati. Secondo i dati del bollettino della Regione Campania resta piuttosto stabile il tasso di incidenza che oggi è pari al 15,26% e ieri era 15,51%. Nessun decesso nelle ultime 48 ore, tre deceduti in precedenza ma registrati ieri. Netta discesa degli attuali positivi, che oggi arrivano a poco più di 105mila in tutte le province. L'area più colpita è sempre il Napoletano. Ospedali in miglioramento.