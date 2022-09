Bollette triplicate, il dramma delle aziende: costi extra per 40 miliardi (Di venerdì 2 settembre 2022) Il caro energia registrato negli ultimi mesi sta diventando sempre di più un vero e proprio flagello per le imprese, costrette a dover pagare Bollette triplicate rispetto allo scorso anno, con costi extra pari a 40 miliardi di euro. Una cifra... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 settembre 2022) Il caro energia registrato negli ultimi mesi sta diventando sempre di più un vero e proprio flagello per le imprese, costrette a dover pagarerispetto allo scorso anno, conpari a 40di euro. Una cifra...

Caro bollette. L'allarme di Confcommercio Gallura: 'Lo Stato deve correre ai ripari' Per contro, la ristorazione italiana deve fare i conti con bollette triplicate nel giro di un anno. 'Per sensibilizzare la nostra clientela - evidenzia Marco Mura - anche in Gallura abbiamo aderito ... Bollette triplicate in un anno: i negozianti le mettono in vetrina Protesta peraltro condivisa da tantissimi privati che si sono visti recapitare bollette salate anche per le proprie abitazioni. E la stagione fredda deve ancora iniziare. "È di vitale importanza - ... Caro vita, disoccupati bruciano bollette Tornano in piazza i manifestanti:"misure immediate per le fasce deboli". Il corteo si è snodato nel centro della città per concludersi davanti alla sede del consiglio comunale ... Caro energia, i disoccupati bruciano le bollette in piazza a Napoli NAPOLI - Un centinaio di aderenti al movimento disoccupati ‘7 novembre’ della ‘167’ ha inscenato nella mattinata di oggi una manifestazione contro il ‘caro ... Per contro, la ristorazione italiana deve fare i conti connel giro di un anno. 'Per sensibilizzare la nostra clientela - evidenzia Marco Mura - anche in Gallura abbiamo aderito ...Protesta peraltro condivisa da tantissimi privati che si sono visti recapitaresalate anche per le proprie abitazioni. E la stagione fredda deve ancora iniziare. "È di vitale importanza - ...Tornano in piazza i manifestanti:"misure immediate per le fasce deboli". Il corteo si è snodato nel centro della città per concludersi davanti alla sede del consiglio comunale ...NAPOLI - Un centinaio di aderenti al movimento disoccupati ‘7 novembre’ della ‘167’ ha inscenato nella mattinata di oggi una manifestazione contro il ‘caro ...