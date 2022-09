Birmania, Aung San Suu Kyi condannata ad altri tre anni di carcere: l’ex leader è accusata di frode elettorale nelle elezioni del 2020 (Di venerdì 2 settembre 2022) l’ex leader della Birmania Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, è stata condannata da un tribunale della giunta militare ad altri tre anni di carcere con l’accusa di frode elettorale nelle elezioni del 2020, che il suo partito vinse con un’ampia maggioranza. L’attivista era già stata condannata a 17 anni di reclusione e oggi è arrivata “un’ulteriore condanna a tre anni con lavori forzati”, come ha fatto sapere una fonte vicina al caso, aggiungendo che il premio Nobel, 77 anni, sembra essere in buona salute. Aung San Suu Kyi è stata accusata di una moltitudine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022)dellaSan Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, è statada un tribunale della giunta militare adtredicon l’accusa didel, che il suo partito vinse con un’ampia maggioranza. L’attivista era già stataa 17di reclusione e oggi è arrivata “un’ulteriore condanna a trecon lavori forzati”, come ha fatto sapere una fonte vicina al caso, aggiungendo che il premio Nobel, 77, sembra essere in buona salute.San Suu Kyi è statadi una moltitudine di ...

