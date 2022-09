Birmania: Aung San Suu Kyi condannata ad altri tre anni di carcere con lavori forzati (Di venerdì 2 settembre 2022) La 77enne premio Nobel per la Pace, Aung San Suu - Kyi è stata condannata da un tribunale militare della Birmania ad altri tre anni di carcere con lavori forzati. L'accusa contro di lei è di frode ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 settembre 2022) La 77enne premio Nobel per la Pace,San Suu - Kyi è statada un tribunale militare dellaadtredicon. L'accusa contro di lei è di frode ...

