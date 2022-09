(Di venerdì 2 settembre 2022) Dall'analisi delle chat emerge quanto la bambina fosse vista come un peso per la, 37enne arrestata per aver lasciato per più di 6 giorni la figlia di un anno e mezzo a casa da sola facendola ...

Dall'analisi delle chat emerge quanto la bambina fosse vista come un peso per la madre, 37enne arrestata per aver lasciato per più di 6 giorni la figlia di un anno e mezzo a casa da sola facendola ...La madre della bambina morta di stenti a 18 mesi dopo essere stataper una settimana ... Lo aveva raccontato negli interrogatori dopo il ritrovamento del cadavere dellain via Parea. E ... Bimba abbandonata e fatta morire di stenti dalla madre: emergono nuovi dettagli terribili Rigettata la richiesta di accesso in carcere di uno dei due docenti incaricati dalla difesa di redigere una consulenza neuroscientifica e psichiatrica su Alessia Pifferi ...Voleva “sentirsi libera”, senza quel “peso di essere una ragazza madre”. Sono alcune delle frasi estrapolate dagli investigatori della Squadra mobile dalle chat sul cellulare di Alessia Pifferi, la ma ...