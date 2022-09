Biden fischiato a Filadelfia da gruppo di Repubblicani: "Non conoscono buone maniere" (Di venerdì 2 settembre 2022) Usa, 02 settembre 2022 "È un loro diritto essere oltraggiosi, siamo una democrazia. E comunque non conoscono le buone maniere". Così Joe Biden dopo essere stato fischiato durante un comizio a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Usa, 02 settembre 2022 "È un loro diritto essere oltraggiosi, siamo una democrazia. E comunque nonle". Così Joedopo essere statodurante un comizio a ...

Affaritaliani : Biden fischiato a Filadelfia da gruppo di Repubblicani: 'Non conoscono buone maniere' - VCountry3 : RT @_cieloitalia: Macron in Algeria è stato fischiato, ma lui ha fatto finta di niente e ha continuato a salutare tipo biden. Certo che da… - ADA79991318 : RT @_cieloitalia: Macron in Algeria è stato fischiato, ma lui ha fatto finta di niente e ha continuato a salutare tipo biden. Certo che da… - _cieloitalia : Macron in Algeria è stato fischiato, ma lui ha fatto finta di niente e ha continuato a salutare tipo biden. Certo… - PattyRossy70 : @RNCResearch @QualityTweets78 I Repubblicani lo schifano ..Biden è stato anche fischiato.???? -