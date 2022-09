Biden: "Donald Trump è una minaccia per gli Usa" (Di venerdì 2 settembre 2022) Usa, 02 settembre 2022 "Donald Trump e i repubblicani del Maga (Make America Great Again, ndr) sono una minaccia per il nostro Paese". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Usa, 02 settembre 2022 "e i repubblicani del Maga (Make America Great Again, ndr) sono unaper il nostro Paese". Lo ha detto il presidente americano Joeparlando alla ...

Guissi36575315 : RT @Dandrea8D: Donald Trump e Joe Biden, hanno entrambi tenuto manifestazioni a Wilkes-Barre in Pennsylvania questa settimana. Ecco come ap… - Dandrea8D : Donald Trump e Joe Biden, hanno entrambi tenuto manifestazioni a Wilkes-Barre in Pennsylvania questa settimana. Ecc… - fmermani : RT @VinzDeCarlo1: ???? Donald Trump e Joe Biden hanno entrambi tenuto manifestazioni a Wilkes-Barre in Pennsylvania questa settimana. Ecco c… - angelodellamore : RT @laperlaneranera: Usa, Trump attacca: “Biden è un nemico dello Stato. Metteremo fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e di Joe Bi… - tra_mon : @sabrimaggioni Con Trump con ci troveremmo in questa situazione: Donald Trump al comizio per il Dr. Oz: ----'Fbi mo… -