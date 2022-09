Biden attacca e rimonta su Trump. In America l'allerta fascismo funziona (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente recupera giorno dopo giorno nei sondaggi. E a Philadelphia, dove nacquero gli Stati Uniti d'America, alza nuovamente i toni contro The Donald: "È una minaccia alle fondamenta stesse della nostra Repubblica, difendiamo la democrazia dagli estremisti" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente recupera giorno dopo giorno nei sondaggi. E a Philadelphia, dove nacquero gli Stati Uniti d', alza nuovamente i toni contro The Donald: "È una minaccia alle fondamenta stesse della nostra Repubblica, difendiamo la democrazia dagli estremisti"

