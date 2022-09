Biden | 10 milioni di posti di lavoro da quando sono presidente

cardella42 : RT @fortnardelli: Biden dichiara che 100 milioni di americani che votano Trump sono fascisti. Il discorso di Biden ora vede l'impero dichi… - GaviniGiovanni : @JoeBiden Joe Biden: L'ultima volta Donald Trump e i repubblicani MAGA hanno fatto di tutto per annullare il voto d… - Rosyfree74 : RT @fortnardelli: Biden dichiara che 100 milioni di americani che votano Trump sono fascisti. Il discorso di Biden ora vede l'impero dichi… - BolettiMassimo : RT @fortnardelli: Biden dichiara che 100 milioni di americani che votano Trump sono fascisti. Il discorso di Biden ora vede l'impero dichi… - fortnardelli : Biden dichiara che 100 milioni di americani che votano Trump sono fascisti. Il discorso di Biden ora vede l'impero… -

"Da quando sono presidente degli Stati Uniti sono stati creati 10di nuovi posti di lavoro". Lo ha detto Joecommentando i dati sull'occupazione. "Si tratta della più grande crescita nella storia americana", ha sottolineato il presidente Usa. . 2 ...Da quel momento, entro poco più di un anno, l'Iran dovrebbe essere in grado di tornare alla sua massima capacità produttiva di quattrodi barili al giorno: ora è di 2,6. A luglio Joe...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...L’America e la “chiamata alle armi”. Della democrazia, naturalmente. Joe Biden suona forte la carica dei suoi: alle elezioni di midterm mancano oramai soltanto due ...