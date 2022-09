Berlusconi e altri politici su Tik Tok: boom di follower (Di venerdì 2 settembre 2022) Anche Silvio Berlusconi è sbarcato su Tik Tok. Oggi c’è stata l’entrata del Cavaliere sul social network, dopo l’ingresso di Matteo Renzi e del Pd. Il Cavaliere entra sul social dopo altri politici La new entry si somma a personaggi che già da tempo sono entrati a far parte della famiglia di Tik Tok del calibro di Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Solo una settimana fa è toccato a Carlo Calenda. Sale subito in vetta alla classifica tra i capi di partito “preferiti” Berlusconi, a poche ore dal sui ingresso sul social, ha ha già registrato 186mila follower raggiungendo il terzo posto tra i capi di partito “preferiti” dietro a Salvini che conta 542mila follower, Conte con 243mila follower e la Meloni con 104mila follower. Silvio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Anche Silvioè sbarcato su Tik Tok. Oggi c’è stata l’entrata del Cavaliere sul social network, dopo l’ingresso di Matteo Renzi e del Pd. Il Cavaliere entra sul social dopoLa new entry si somma a personaggi che già da tempo sono entrati a far parte della famiglia di Tik Tok del calibro di Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Solo una settimana fa è toccato a Carlo Calenda. Sale subito in vetta alla classifica tra i capi di partito “preferiti”, a poche ore dal sui ingresso sul social, ha ha già registrato 186milaraggiungendo il terzo posto tra i capi di partito “preferiti” dietro a Salvini che conta 542mila, Conte con 243milae la Meloni con 104mila. Silvio ...

berlusconi : Nel nostro programma, la Flat Tax rappresenta una rivoluzione nel rapporto tra Stato e cittadino. Abbiamo una visi… - berlusconi : Senza di noi non vi sarebbe centro-destra, vi sarebbe una destra democratica, come in altri Paesi, che raccogliereb… - berlusconi : Prima della partita del Monza, mi sono fermato a parlare con i giornalisti. Tra noi e gli altri partiti c'è una di… - PCacopardi : #inonda Purtroppo devo concordare con Zingaretti. La destra non è unita. Da Monti in poi - 11 anni - Berlusconi in… - CorriereCitta : Berlusconi e altri politici su Tik Tok: boom di follower -