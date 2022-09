Berlusconi: "Così cambiamo il reddito di cittadinanza" (Di venerdì 2 settembre 2022) Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha spiegato come il centrodestra voglia modificare il reddito di cittadinanza: "Deve restare alle persone che sono povere e a cui ha dato la possibilità di vivere" spiega a "Dritto e... Leggi su europa.today (Di venerdì 2 settembre 2022) Il leader di Forza Italia, Silvioha spiegato come il centrodestra voglia modificare ildi: "Deve restare alle persone che sono povere e a cui ha dato la possibilità di vivere" spiega a "Dritto e...

