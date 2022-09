Berlusconi asfalta la sinistra, la vera colpa sul gas dalla Russia (Di venerdì 2 settembre 2022) "Se decide di chiudere i rubinetti il prossimo inverno andremo in giro per casa con il cappotto e illumineremo la casa con una candella". Silvio Berlusconi ospite di Paolo Del Debbio a "Dritto e Rovescio", giovedì 1 settembre, affronta la questione della crisi energetica che ha investito l'Europa dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. "Gas dalla Russia? colpa dei governi di sinistra"@Berlusconi a #Drittoerovescio pic.twitter.com/3NoK6VEV0j — Dritto e rovescio (@Drittorovescio ) September 1, 2022 Che cosa possiamo fare allora? "Quello che non è stato fatto finora per i no ideologici della sinistra" spiega il leader di Forza Italia. "Cioè dotarci di rigassificatori, termoimpianti per le energie rinnovabili, studiare soluzioni con il nucleare di quarta ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) "Se decide di chiudere i rubinetti il prossimo inverno andremo in giro per casa con il cappotto e illumineremo la casa con una candella". Silvioospite di Paolo Del Debbio a "Dritto e Rovescio", giovedì 1 settembre, affronta la questione della crisi energetica che ha investito l'Europa dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. "Gasdei governi di"@a #Drittoerovescio pic.twitter.com/3NoK6VEV0j — Dritto e rovescio (@Drittorovescio ) September 1, 2022 Che cosa possiamo fare allora? "Quello che non è stato fatto finora per i no ideologici della" spiega il leader di Forza Italia. "Cioè dotarci di rigassificatori, termoimpianti per le energie rinnovabili, studiare soluzioni con il nucleare di quarta ...

