Berlusconi alle prese con TikTok | “le barzellette sono terapeutiche”

(Di venerdì 2 settembre 2022)sbarca super condurre la campana elettorale, dopo 24 ore dalla pubblicazione del suo primo video ne arriva un secondo che è diventato già virale. “Salve ragazzi, vi ho detto che vi avrei intrattenuti su argomenti che posriguardarvi da vicino su Tik Tok, che per quanto mi riguarda avrei preferito chiamare Tik Tok Tak – spiega-, ma ho pensato anche che per mantenere i rapporti con gli altri bisogna tendere alla massima cordialità. E uno degli strumenti per arrivare a farlole, perché. Poi penseremo a parlare di programmi”, ha continuato il leader di Forza Italia. Tra i politici che sbarcano oggi suanche il governatore Giovanni Toti che in un video parla ...

LucaBizzarri : Da domani alle 7 di mattina su tutte le piattaforme la nuova puntata di “Non hanno un amico” dal titolo“Berlusconi… - berlusconi : Questa sera, alle 21.15, sarò intervistato da Paolo Del Debbio nel corso della trasmissione Diritto e Rovescio, in… - berlusconi : Ho ricevuto oggi l’amico Manfred Weber, Presidente del @EPPGroup. Ci siamo confrontati sulla situazione europea ed… - Montanaro601 : @berlusconi Sei in forma eh, vecchia ciabatta? Quindi i cittadini italiani possono - FINALMENTE - confidare nella t… - alle_iccir : RT @LIONAL86: Rido da solo da un'ora #Berlusconi #tiktok -

... nel capitolo salute Silviosi spende per norme a protezione degli animali e della pet ... promettendo di mettere fineinterferenze della politica nelle nomine dei dirigenti sanitari. I ...Conte, Salvini econtinuano a prendere in giro i cittadini. Così come la timidezza o ...partito sino a pochi anni fa a fondatore di una piccola formazione politica appena nata e già...I politici sbarcano su TiKTok in barba ai timori su privacy e tutela dei dati personali che aleggiano intorno al popolare social cinese ...I politici sbarcano su TiKTok in barba ai timori su privacy e tutela dei dati personali che aleggiano intorno al popolare social cinese ...