Beatrice Valli replica a chi critica la presenza degli influencer alla Mostra del Cinema di Venezia (Video) (Di venerdì 2 settembre 2022) Negli ultimi anni la figura dell'influencer ha iniziato a sostituire nell'immaginario collettivo delle adolescenti e delle giovani adulte le modelle e le attrici. Se negli anni '90 a dominare sulle pagine delle riviste di gossip o di intrattenimento (come dimenticare Cioè e Tv Stelle!) erano i protagonisti delle serie tv più amate, questi primi due decenni del 2000 hanno visto dominare volti usciti da programmi come Uomini e Donne. Oggi, grazie anche ai social network, figure come Beatrice Valli e Giulia De Lellis sono ricercatissime da brand e stilisti. Un'inversione di rotta che non sta andando tanto a genio a chi è ancora radicato "ai vecchi tempi". Le influencer da due milioni di follower sono comunque criticate per essere diventate famose "senza saper fare nulla". Parte della società non si spiega ...

