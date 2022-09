Beach volley, Europeo Under 18. Solo sconfitte per gli azzurri in Grecia. Domani si riparte dai sedicesimi (Di venerdì 2 settembre 2022) Brutta giornata per le due coppie azzurre impegnate nei Campionati Europei Under 18 di Beach volley a Loutraki in Grecia. Tre sconfitte, zero set fatti e un doppio terzo posto che ha causato un sorteggio non semplice in vista dei sedicesimi di finale di Domani per le due coppie italiane. In campo femminile Aliotta/Mioretti hanno subito la seconda sconfitta del loro torneo perdendo abbastanza nettamente 2-0 (21-18, 21-15) contro le olandesi Konink/Sonneville nella sfida che, di fatto, valeva il secondo posto nel girone. Le azzurre sono comunque qualificate per i sedicesimi di finale e Domani alle 11 affronteranno le solide svedesi Madestam/Saxne, seconde nel loro girone. Tra gli uomini, dopo il successo di ieri, oggi sono arrivate due ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Brutta giornata per le due coppie azzurre impegnate nei Campionati Europei18 dia Loutraki in. Tre, zero set fatti e un doppio terzo posto che ha causato un sorteggio non semplice in vista deidi finale diper le due coppie italiane. In campo femminile Aliotta/Mioretti hanno subito la seconda sconfitta del loro torneo perdendo abbastanza nettamente 2-0 (21-18, 21-15) contro le olandesi Konink/Sonneville nella sfida che, di fatto, valeva il secondo posto nel girone. Le azzurre sono comunque qualificate per idi finale ealle 11 affronteranno le solide svedesi Madestam/Saxne, seconde nel loro girone. Tra gli uomini, dopo il successo di ieri, oggi sono arrivate due ...

NazzarenoMi : RT @venusiadieci: Beach volley Brasile: muore in diretta durante la partita - Rosalba_Falzone : RT @venusiadieci: Beach volley Brasile: muore in diretta durante la partita - venusiadieci : Beach volley Brasile: muore in diretta durante la partita - Luxgraph : Europei Under 18: vanno avanti le coppie azzurre - DollyBons : I miei amici, il pranzo coi piedi nella sabbia, il vino, le bestemmie giocando a beach volley, i capelli asciugati… -

EuroBeachVolley U18: avanzano le coppie azzurre In Aggiornamento: Conclusa la giornata di gare a Loutraki (Grecia) dove sono in corso di svolgimento i Campionati Europei Under 18 di beach volley . Nella giornata odierna le azzurrine Asia Aliotta e Linda Moretti sono state battute, nell'ultimo incontro della pool E, dalle olandesi Konink/Sonneville con il punteggio di 2 - 0 (21 - ... Campionato Italiano Assoluto: i verdetti dopo la prima giornata delle finali scudetto In Aggiornamento: Caorle. Prima giornata di gare in archivio alle finali tricolori del Campionato Italiano Assoluto "Perla Nera" di beach volley . Oggi, infatti, sui sei campi allestiti sul lungomare Trieste di Caorle (VE) si sono disputate le 64 gare in programma (32 per ciascun tabellone) che hanno sancito i primi verdetti. Le ... Bresciaoggi Beach: la prima giornata delle finali scudetto Prima giornata di gare in archivio alle finali tricolori del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” di beach volley. Oggi, infatti, sui sei campi allestiti sul lungomare Trieste di Caorle (VE) si s ... Europei Under 18: le coppie italiane agli ottavi Aliotta/Moretti affronteranno le svedesi Modestam/Saxne. Da Costa/Dall’Orto troveranno sul loro percorso i padroni di casa Kaliozis/Kardoulias ... In Aggiornamento: Conclusa la giornata di gare a Loutraki (Grecia) dove sono in corso di svolgimento i Campionati Europei Under 18 di. Nella giornata odierna le azzurrine Asia Aliotta e Linda Moretti sono state battute, nell'ultimo incontro della pool E, dalle olandesi Konink/Sonneville con il punteggio di 2 - 0 (21 - ...In Aggiornamento: Caorle. Prima giornata di gare in archivio alle finali tricolori del Campionato Italiano Assoluto "Perla Nera" di. Oggi, infatti, sui sei campi allestiti sul lungomare Trieste di Caorle (VE) si sono disputate le 64 gare in programma (32 per ciascun tabellone) che hanno sancito i primi verdetti. Le ... Il nuovo «beach volley» allunga la voglia d’estate Prima giornata di gare in archivio alle finali tricolori del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” di beach volley. Oggi, infatti, sui sei campi allestiti sul lungomare Trieste di Caorle (VE) si s ...Aliotta/Moretti affronteranno le svedesi Modestam/Saxne. Da Costa/Dall’Orto troveranno sul loro percorso i padroni di casa Kaliozis/Kardoulias ...