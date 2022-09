«Bastonato e accoltellato per aver chiesto la paga» | la denuncia di un bracciante indiano 24enne ai carabinieri di Latina

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 settembre 2022) «Chiedevo solo i miei soldi. Quelli per cui avevo lavorato. E invece mi hanno. Mi hanno dato delle coltellate sulle braccia e mi hanno inseguito perché volevano pur investirmi». Così inizia il racconto scioccante aidi Terracina, nel Lazio, da parte di un lavoratoredi nazionalità indiana. Ieri, 1 settembre, è andato in caserma ancora tremante dalle violenze subite e ha deciso dire quanto accaduto poche ore prima. Il ragazzo era addetto a una stalla in un caseificio di Mesa, frazione di Pontinia in provincia di, e ha raccontato di essere stato «massacrato» di botte perlamentato diricevuto solo poche centinaia di euro di stipendio a fronte dei 1200 mensili pattuiti in precedenza. Ha riferito di ...