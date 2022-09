“Basta fake news su Giovanni Paolo I: morì d’infarto” (Di venerdì 2 settembre 2022) Papa Luciani “è morto d’infarto, le fake news sono durate anche troppo tempo. Il tempo delle fantasie è defunto”. È quanto ha sottolineato Stefania Falasca, vice postulatrice della causa di beatificazione di Papa Luciani, in una conferenza stampa in Vaticano, in vista della beatificazione di Giovanni Paolo I (leggi qui) il 4 settembre. “L’autopsia non fu eseguita perché viene eseguita quando la morte non è chiara e in quel caso invece era morte improvvisa che in medicina legale è sempre morte naturale -, ha aggiunto Falasca, spiegando che comunque “le regole sull’autopsia furono introdotte in Vaticano successivamente, nel 1983, da Giovanni Paolo II. La sera prima Papa Luciani aveva avuto un episodio, un dolore al petto, che “scambiò per un dolore intercostale dovuto ai ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 2 settembre 2022) Papa Luciani “è morto, lesono durate anche troppo tempo. Il tempo delle fantasie è defunto”. È quanto ha sottolineato Stefania Falasca, vice postulatrice della causa di beatificazione di Papa Luciani, in una conferenza stampa in Vaticano, in vista della beatificazione diI (leggi qui) il 4 settembre. “L’autopsia non fu eseguita perché viene eseguita quando la morte non è chiara e in quel caso invece era morte improvvisa che in medicina legale è sempre morte naturale -, ha aggiunto Falasca, spiegando che comunque “le regole sull’autopsia furono introdotte in Vaticano successivamente, nel 1983, daII. La sera prima Papa Luciani aveva avuto un episodio, un dolore al petto, che “scambiò per un dolore intercostale dovuto ai ...

