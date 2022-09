Basket: per Gallinari rottura del legamento crociato (Di venerdì 2 settembre 2022) Il giocatore dei Boston Celtics "E' dura ma lavorerò per tornare presto" ROMA - Brutte notizie per Danilo Gallinari. L'infortunio subito in nazionale è più grave del previsto, come confermano i Boston ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Il giocatore dei Boston Celtics "E' dura ma lavorerò per tornare presto" ROMA - Brutte notizie per Danilo. L'infortunio subito in nazionale è più grave del previsto, come confermano i Boston ...

tiennegolf : @JANEZDEGOMERA1 @ItalianAirForce Beh. Quello a sinistra è il famoso “basket drogue” che serve ad indirizzare la son… - Giornaleditalia : #italpresssport Basket: per Gallinari rottura del legamento crociato - LiaCapizzi : Se qualcuno che non sa un'acca di basket vi chiede: chi è Giannis Antetokounmpo? Basterebbero solo gli ultimi 47 se… - Friedkinismo2 : RT @repubblica: Gallinari, infortunio grave: rottura del crociato. Un anno di stop per l'ala dei Boston Celtics [di Cosimo Cito] https://t.… - IVahle : RT @repubblica: Gallinari, infortunio grave: rottura del crociato. Un anno di stop per l'ala dei Boston Celtics [di Cosimo Cito] https://t.… -