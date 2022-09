Basket, Gianmarco Pozzecco: “Vittoria dedicata a Gallinari. Questi siamo noi: giochiamo insieme, l’uno per l’altro” (Di venerdì 2 settembre 2022) Esordio vincente per Gianmarco Pozzecco in chiave continentale come head coach dell’Italia. La sua squadra confeziona una bella prova al Mediolanum Forum e batte per 83-62 l’Estonia: cinque uomini in doppia cifra, bel gioco espresso e continuo rifornimento d’entusiasmo per i presenti in tribuna sono i fattori della serata. Queste le parole del coach azzurro in sala stampa: “Dedichiamo la Vittoria di oggi a Danilo Gallinari. Ero molto nervoso oggi, lo riconosco, soprattutto nel terzo quarto. Ringrazio i miei giocatori per la prestazione autorevole: la cartolina della nostra partita è l’atteggiamento di Tonut, che è un realizzatore incredibile ma stasera ha faticato in attacco. Bene, non ha smesso un secondo di sbattersi in difesa e di aiutare i compagni. Questi siamo noi: ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Esordio vincente perin chiave continentale come head coach dell’Italia. La sua squadra confeziona una bella prova al Mediolanum Forum e batte per 83-62 l’Estonia: cinque uomini in doppia cifra, bel gioco espresso e continuo rifornimento d’entusiasmo per i presenti in tribuna sono i fattori della serata. Queste le parole del coach azzurro in sala stampa: “Dedichiamo ladi oggi a Danilo. Ero molto nervoso oggi, lo riconosco, soprattutto nel terzo quarto. Ringrazio i miei giocatori per la prestazione autorevole: la cartolina della nostra partita è l’atteggiamento di Tonut, che è un realizzatore incredibile ma stasera ha faticato in attacco. Bene, non ha smesso un secondo di sbattersi in difesa e di aiutare i compagni.noi: ...

