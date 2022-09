Basket | Europei 2022 | Serbia al debutto Croazia-Grecia | che sfida a Milano!

(Di venerdì 2 settembre 2022) Seconda giornata dial via tra Milano e Praga. Italia e Repubblica Ceca diventano protagoniste nella nuova evoluzione del torneo continentale, che ieri ha visto le prime grandi sorprese: il Belgio che batte la Georgia (risultato che, però, aveva qualche possibilità concreta di verificarsi) e soprattutto la Germania vittoriosa, davanti al suo pubblico, su una Francia tradita praticamente da tutti i big. Nel girone C, quello di Milano, si parte con latra Ucraina e Gran Bretagna. Appaiono decisamente favoriti i primi, e non solo perché la coppia Mykhailiuk-Len fa la differenza vicino a canestro. A livello complessivo, infatti, c’è una qualità decisamente maggiore degli ucraini rispetto ai britannici. Questi possono sì contare su Gabe Olaseni e altri buoni elementi tra cui il giocatore di Pistoia Carl Wheatle, ma pagano la mancanza di una ...

TOP SCORER BELGIO - Tabu 14, Mwema 14, Bako 11 GEORGIA - Mamukelashvili 18, McFadden 17, Bitadze 14Luka Doncic si prende sulle spalle la Slovenia nell'ultimo quarto e comincia Eurobasket con una vittoria: Lituania ko 92 - 85. La Germania supera la Francia, debutto agevole per la Spagna di Sergio ... Europei di basket, i risultati di oggi: vincono Slovenia, Spagna, Germania e Turchia La Fan Zone in Piazza del Duomo a Milano con Achille Polonara, che presenta quel girone casalingo di Eurobasket 2022 che prende il via oggi al Forum di Assago e vedrà l'Italia alle ...EUROBASKET 2022: PROGRAMMA SECONDA GIORNATA. GRUPPO C – Milano, Italia. VENERDì 2 SETTEMBRE. Ore 14:15 Ucraina-Gran Bretagna. Ore 17:00 Croazia-Grecia. Ore 21:00 Italia-Estonia. GRUPPO D – Praga, Repu ...