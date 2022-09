Basket | Europei 2022 | l’Ucraina demolisce la Gran Bretagna nel gruppo dell’Italia Israele vince ai supplementari con la Finlandia

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022) È iniziata la seconda giornata deglidie sono andate in scena le prime sfide valevoli per i gironi C e D. In campo, infatti, sono scese prima, mentre a seguire il match del girone degli azzurri tra Ucraina e. Ecco come è andata.89-87 Avvio sprint dellache si porta subito sul 7-2, ma reagisceche torna a -1 poco dopo metà primo quarto. Qui, però, lacambia marcia, alza il ritmo in difesa e negli ultimi 70 secondi trova due triple con Valtonen e Markkanen per andare al primo stop avanti 16-27. A inizio ripresa tre liberi dello stesso Markkanen danno il massimo vantaggio sul +14 per la ...