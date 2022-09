(Di venerdì 2 settembre 2022) Il tornei che assegnano gli scudetti tricolore sono in programma dal 9 al 15 ottobre (2ª), dal 24 al 30 ottobre () e dal 7 al 13 novembre (). Le candidature per l'assegnazione dovranno pervenire a padel@federtennis.it

FIT

...-borse di studio Visitinps Fellowship 2022 dottori di ricerca: scadenza 15 settembre 19 settembre - Inizia la scuola in Sicilia e Valle d'Aosta 19 settembre - Finale Nazionale dei...... rinunciando alla possibilità di disputarein categorie superiori '. Scirea, la stagione è alle porte ma il nuovoancora non c'è La cordata in gara: 'Lo sport e il benessere ... Bando campionati italiani 2ª categoria, Veterani e Assoluti: richieste entro il 14 settembre Loano. Cresce l’attesa per la quinta edizione del Campionato invernale Marina di Loano per la stagione 2023, organizzato dal Marina di Loano, Yacht Club Marina di Loano, Circolo Nautico di Loano, Circ ...Il sindaco Roberto Gravina ha fatto il punto in Commissione sport. Nelle stesse ore il presidente della Lazio Lotito era a Campobasso ...