Balotelli al Sion: 'Sarebbe bello vincere ancora, sono anni che non ci riesco' (Di venerdì 2 settembre 2022) 'Non mi considero una star...'. Mario Balotelli comincia in punta di piedi la nuova avventura al Sion. Nella conferenza stampa di presentazione dopo il passaggio nel club del campionato svizzero ha ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 2 settembre 2022) 'Non mi considero una star...'. Mariocomincia in punta di piedi la nuova avventura al. Nella conferenza stampa di presentazione dopo il passaggio nel club del campionato svizzero ha ...

