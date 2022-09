Bake Off 2022 del 2 settembre: Daniele ritirato (foto e streaming) (Di venerdì 2 settembre 2022) La prima puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 2 settembre, ha visto il ritiro di Daniele. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green. Per questa prima puntata il meccanismo non è cambiato. I 16 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Nella prova creativa, per farsi conoscere dai giudici, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare la torta Sono fiero di me, ossia la loro prima torta…ovviamente la prima venuta bene. L’emozione ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 2 settembre 2022) La prima puntata diOff Italiadi stasera, 2, ha visto il ritiro di. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green. Per questa prima puntata il meccanismo non è cambiato. I 16 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Nella prova creativa, per farsi conoscere dai giudici, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare la torta Sono fiero di me, ossia la loro prima torta…ovviamente la prima venuta bene. L’emozione ...

