Bahamas per un viaggio romantico: ecco cosa trovare (Di venerdì 2 settembre 2022) Queste perle caraibiche regalano uno scenario fuori dal comune, dove relax e natura sono i protagonisti, ma non mancano le proposte condite da adrenalina per le coppie più attive C’è qualcosa di naturalmente romantico nelle Bahamas: spiagge chilometriche di sabbia bianca (e rosa), mare cristallino, frutti tropicali e panorami sommersi da esplorare, sono la cornice perfetta per due cuori in viaggio. A coronare il sogno, contribuiscono anche ville e resort accoglienti dotati di tutti i comfort e le tantissime attività diurne che si possono organizzare: escursioni in barca, voli in idrovolante per ammarare direttamente su queste acque di limpidezza rara, immersioni e pesca, avventure in canoa e snorkelling. Naturalmente, protagonista è l’Oceano, ricco di pesci, pullulante di vita, un acquario a cielo aperto, nel quale, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 2 settembre 2022) Queste perle caraibiche regalano uno scenario fuori dal comune, dove relax e natura sono i protagonisti, ma non mancano le proposte condite da adrenalina per le coppie più attive C’è qualdi naturalmentenelle: spiagge chilometriche di sabbia bianca (e rosa), mare cristallino, frutti tropicali e panorami sommersi da esplorare, sono la cornice perfetta per due cuori in. A coronare il sogno, contribuiscono anche ville e resort accoglienti dotati di tutti i comfort e le tantissime attività diurne che si possono organizzare: escursioni in barca, voli in idrovolante per ammarare direttamente su queste acque di limpidezza rara, immersioni e pesca, avventure in canoa e snorkelling. Naturalmente, protagonista è l’Oceano, ricco di pesci, pullulante di vita, un acquario a cielo aperto, nel quale, ...

Lopinionista : Bahamas per un viaggio romantico: ecco cosa trovare - stefanoc1988 : @killhzo @FDRmou Secondo me Pinto ha fatto i miracoli, per me se ne va due mesi alle Bahamas a fasse fa gli smoccaciucci e spegne tutto. - greenpassnews : Tre quarti dei pub britannici rischiano la chiusura a causa della 'crisi attuale' - - DnaBiancorosso : Nella notte che ci siamo appena lasciati alle spalle l’Argentina ha battuto Bahamas 95-77 (3 punti per Carlitos in… - judytono3 : Europa prezzo del gas a 321€ megawattora. Bahamas 21 € a megawattora. Considerando che alle Bahamas il gas deve… -