Azovstal | com' è ridotto dopo 100 giorni in cella | immagini molto forti | Guarda

(Di venerdì 2 settembre 2022) «Il comandante del primo battaglione del reggimento Azov Oleg Vasilyevich Mudrak. Centodi prigionia» è una foto che mostra l'ufficiale ucraino terribilmente dimagrito, e che lo scrittore e giornalista Stanislav Aseyev ha postato martedì su Twitter; 32 anni, nato a Donestsk, insignito di un premio letterario e due premi al giornalismo, Aseyev la condizioni di prigionia imposte dai russi le conosce di prima mano, perché nel 2017 fu arrestato dai miliziani della Repubblica Popolare di Donetsk,tre anni in cui mandava corrispondenze dalla sua città natale occupata. E fu condannato a 15 anni, anche se962di carcerazione in cui fece anche uno sciopero della fame fu liberato in uno scambio di prigionieri. L'immagine evoca quelle dei detenuti dei lager nazistila ...

