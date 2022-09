Auto elettriche - Neopatentati alla carica: l'elenco aggiornato delle Ev guidabili da subito (fino a 231 CV!) (Di venerdì 2 settembre 2022) Il decreto legge infrastrutture, convertito in legge il 3 agosto scorso dalla Camera, ha introdotto anche alcune modifiche al Codice della strada, la più rilevante delle quali riguarda i Neopatentati. Com'è noto, infatti, chi ha conseguito la patente B per il primo anno dal rilascio non può mettersi alla guida di Auto con una potenza specifica riferita alla tara superiore a 55 kW/tonnellata e con potenza superiore a 70 kW (95 CV). La norma prevede alcune eccezioni, per esempio nel caso in cui il veicolo sia al servizio di una persona invalida, purché quest'ultima sia a bordo della vettura, o se a fianco del conducente si trova, in funzione d'istruttore, una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria (o superiore) e conseguita da almeno 10 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 settembre 2022) Il decreto legge infrastrutture, convertito in legge il 3 agosto scorso dCamera, ha introdotto anche alcune modifiche al Codice della strada, la più rilevantequali riguarda i. Com'è noto, infatti, chi ha conseguito la patente B per il primo anno dal rilascio non può mettersiguida dicon una potenza specifica riferitatara superiore a 55 kW/tonnellata e con potenza superiore a 70 kW (95 CV). La norma prevede alcune eccezioni, per esempio nel caso in cui il veicolo sia al servizio di una persona invalida, purché quest'ultima sia a bordo della vettura, o se a fianco del conducente si trova, in funzione d'istruttore, una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria (o superiore) e conseguita da almeno 10 ...

AlbertoBagnai : Stranamente un produttore di auto elettriche si pronuncia a favore di fonti affidabili e fino a poco fa economiche… - disinformatico : Perché ovviamente passare queste persone alla fabbricazione di auto elettriche è impossibile? La calcolata miopia… - Mov5Stelle : Le auto ibride ed elettriche rappresentano soltanto il 2,9% del totale delle vetture (quasi 40 milioni). E il 26,2%… - mzanardi1 : @cesaregrassi @disinformatico che il petrolio vada in ribasso, la vedo un po' dura, rimarrà entro certi limiti, per… - FabioRocco86 : RT @climatemon: Rete sotto stress,l’autorità per l’energia della California comunica di non caricare le auto elettriche nelle ore di punta.… -